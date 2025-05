Boston forza New York a gara-6 con una prova di orgoglio senza Tatum e con un Porzingis a mezzo servizio

I Boston Celtics dimostrano il cuore da campioni NBA in carica contro i New York: nonostante l’assenza di Jayson Tatum e un Kristaps Porzingis visibilmente debilitato (1 punto in 12 minuti a causa di un virus), in gara-5 contro i New York Knicks difendono il TD Garden e rimandano il verdetto della serie a gara-6.

Grande secondo tempo e tiro da tre ritrovato

Dopo un primo tempo in perfetto equilibrio, Boston prende il controllo del match nella ripresa, trovando continuità al tiro da tre punti (22 su 49, 44.9%) e alzando il livello difensivo. I Knicks vengono limitati al 35.8% dal campo, incapaci di trovare contromisure efficaci all’intensità dei padroni di casa.

Derrick White MVP di serata

Con Tatum fuori dai giochi, è Derrick White a prendersi la scena: 34 punti, 7/13 da tre, leadership e giocate decisive nei momenti chiave Il TD Garden esplode per la sua prestazione, vera scintilla emotiva che spinge i Celtics al successo.

Prestazione a tutto campo anche per Jaylen Brown, che sfiora la tripla doppia con 26 punti, 12 assist e 8 rimbalzi. Fondamentale inoltre il contributo della panchina, con 17 punti di qualità e l’energia costante di Payton Pritchard, sempre pronto a cambiare il ritmo della partita.

I Celtics non mollano: si va a gara-6

Quella di gara-5 è stata una prova di forza mentale e collettiva per Boston contro New York, che ha risposto con maturità all’emergenza assenze. La squadra allenata da Joe Mazzulla ha mostrato che non è disposta a cedere facilmente, ribadendo di voler difendere fino all’ultimo il proprio titolo.

Con il 2-3 nella serie, i Celtics proveranno a strappare il pareggio in gara-6 e forzare una decisiva gara-7 davanti al proprio pubblico.