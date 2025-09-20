Botti di mercato in Turchia: ufficiali Talen Horton-Tucker e Jordan Loyd

Quasi tutte le squadre d’Europa hanno chiuso il proprio mercato da settimane, anche perché i campionati nazionali riprenderanno a breve. In Turchia però c’è un doppio caso particolare, quello di due big come Anadolu Efes e Fenerbahçe, che oggi, 20 settembre, hanno messo a segno due colpi significativi per il proprio roster e per la propria stagione.

L’Efes, che solo pochi giorni fa aveva ufficializzato Kai Jones dopo l’infortunio di Vincent Poirier, ha messo ufficialmente nero su bianco l’accordo con Jordan Loyd. L’americano è stato tra i migliori giocatori dell’ultimo Europeo con la Polonia, con la quale ha segnato 22.4 punti di media. Arriva dopo una stagione tra Maccabi Tel Aviv e AS Monaco, con cui ha raggiunto la finale di EuroLega segnando 9.0 punti di media.

Jordan Loyd’un takımımıza transferi için AS Monaco ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisiyle sözleşme imzalanacaktır. pic.twitter.com/ib2AmHmH1F — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 20, 2025

Il Fenerbahçe ha invece portato per la prima volta in Europa l’ex Lakers Talen Horton-Tucker. L’affare era nell’aria da un mese, ma oggi sono arrivate le firme. Horto-Tucker per qualche anno era stato considerato un grande talento in NBA, uno che poteva dire la sua nei giallo-viola al fianco di LeBron James. Invece il ragazzo, classe 2000, si è un po’ perso girando poi tra Utah e Chicago: con i Bulls, nella scorsa stagione, 6.5 punti di media in circa 12′.