Botti di mercato in Turchia: ufficiali Talen Horton-Tucker e Jordan Loyd

Quasi tutte le squadre d’Europa hanno chiuso il proprio mercato da settimane, anche perché i campionati nazionali riprenderanno a breve. In Turchia però c’è un doppio caso particolare, quello di due big come Anadolu Efes e Fenerbahçe, che oggi, 20 settembre, hanno messo a segno due colpi significativi per il proprio roster e per la propria stagione.

L’Efes, che solo pochi giorni fa aveva ufficializzato Kai Jones dopo l’infortunio di Vincent Poirier, ha messo ufficialmente nero su bianco l’accordo con Jordan Loyd. L’americano è stato tra i migliori giocatori dell’ultimo Europeo con la Polonia, con la quale ha segnato 22.4 punti di media. Arriva dopo una stagione tra Maccabi Tel Aviv e AS Monaco, con cui ha raggiunto la finale di EuroLega segnando 9.0 punti di media.

Il Fenerbahçe ha invece portato per la prima volta in Europa l’ex Lakers Talen Horton-Tucker. L’affare era nell’aria da un mese, ma oggi sono arrivate le firme. Horto-Tucker per qualche anno era stato considerato un grande talento in NBA, uno che poteva dire la sua nei giallo-viola al fianco di LeBron James. Invece il ragazzo, classe 2000, si è un po’ perso girando poi tra Utah e Chicago: con i Bulls, nella scorsa stagione, 6.5 punti di media in circa 12′.

