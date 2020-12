Botti finali per il Fenerbahce: chiusa la pratica ASVEL in meno di tre quarti

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL – LDLC ASVEL VILLEURBANNE 81-59

(15-19/23-13/21-10/22-17)

Il Fenerbahce vince e convince in casa propria contro ASVEL e stacca prepotentemente le ultime posizioni prima della fine dell’anno. Percorso inverso per due squadre: i primi salgono a due vittorie dopo le tre sconfitte filate, mentre i secondi perde anche la seconda in una settimana dopo due convincenti vittorie.

Nonostante il finale turbolento è la compagine ospite la prima a portarsi avanti nell’ultima sfida del 2020. Dopo un batti e ribatti continuo, Hayes e le triple di Lighty e Cole permettono il primo tentativo di fuga di ASVEL sul +8. Un tentativo effimero, che però permette un primo convincente vantaggio alla prima sirena (15-19).

Il primato dei francesi dura poco però, tant’è che nel secondo quarto i punti di Mahmutoglu, Brown e Vesely non solo consentono ai padroni di casa di incollarsi ma addirittura permettono il primo vero vantaggio sul +6, concretizzato anche dal solito Pierre. Un traguardo che difficilmente staccheranno (38-32).

I locali continuano a martellare in maniera efficace anche nel terzo periodo, il migliore per differenza punti. Vesely e Guduric segnano per il +10 dopo un flebile contrattacco di ASVEL dalle mani di Cole e Lighty. Il largo distacco rimane sulla doppia cifra per tutta la restante frazione, nonostante i continui tentativi di accorciamento andati in fumo. Il finale sorride ancora i gialloblu, che con un colpo di reni trasformano quelle 10 lunghezze in 17, spezzando virtualmente le gambe ai francesi (59-42).

Gli ospiti fanno di tutto per invertire la rotta nei restanti minuti, ma i locali vedono una vasca da bagno e continuano a segnare mantenendo anche buone percentuali. De Colo è l’autore del +20 che chiude virtualmente la gara a metà quarto. Da lì in poi altri ritmi e altri giocatori, che comunque non danno vita facile alla LDLC che non rimonta e chiude malissimo il suo anno (81-59).

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL: Guduric 16 – Vesely 16 – De Colo 12

LDLC ASVEL VILLEURBANNE: Lighty 11 – Cole 10 – Freeman 9

Sardo (da Thiesi) classe ’96, laureato in scienze politiche all’università di Sassari e giocatore a tempo perso. Mi occupo di Serie A ed EuroLega, in attesa che mi chiamino come dodicesimo sventola asciugamani. Parte di BU da luglio ’15.