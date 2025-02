Bradley Beal e la trade saltata per motivazioni climatiche

Bradley Beal era uno dei giocatori indiziati a muoversi nei pressi della trade deadline. Alla fine, invece, sia lui sia Kevin Durant sono rimasti ai Phoenix Suns.

Emergono dei retroscena su possibili trattative saltate. Beal, infatti, ha nel suo contratto una no-trade clause: è uno dei pochissimi giocatori NBA a dover essere d’accordo a un suo trasferimento. Sembra che l’ex Wizards avesse aperto alla sua cessione nelle score ore ma a una precisa condizione: la destinazione sarebbe dovuta essere una città calda tutto l’anno.

Dando un rapido sguardo alla geografia della NBA, le indiziate sarebbero state alcune Lakers, Clippers e Warriors sulla west coast, le texane Dallas, Houston e San Antonio, le due della Florida (Orlando e Miami) e Atlanta. Franchigie che nella maggior parte dei casi sono state protagoniste assolute delle ultime ore di mercato. Nessuna di loro evidentemente ha però voluto puntare su Beal che dunque resta ai Suns.

A Phoenix le cose continuano a non andare come ci si aspetterebbe ma quanto meno c’è sempre bel tempo e le temperature sono alte anche d’inverno. Il tutto condito da un bel contratto da 50 milioni annui. Motivi sufficienti per dimenticarsi dei mugugni dei tifosi, sempre più scontenti del rendimento di Beal.