Bradley Beal fermato ancora dai protocolli anti Covid

Nuovo stop per Bradley Beal che è entrato ancora nel protocollo anti-Covid della NBA.

La stella degli Washigton Wizards, infatti, è stata inserita nei cosiddetti “health and safety protocols”, il programma della NBA per contrastare la diffusione del Covid-19.

Wizards announce Bradley Beal is in the health and safety protocol and will miss tonight’s game vs. Memphis.

— Kareem Copeland (@kareemcopeland) November 6, 2022