Bradley Beal in dubbio per le Olimpiadi a causa dei protocolli Covid

La Nazionale statunitense ha terminato ieri le proprie amichevoli prima della partenza per Tokyo, dove sarà la favorita per la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Tuttavia una notizia ha gettato nel panico Team USA nelle scorse ore: Bradley Beal, uno dei migliori giocatori a disposizione di coach Popovich, è stato fermato dai protocolli anti-Covid a Las Vegas.

Non è ancora chiaro se Beal sia risultato positivo al Covid, ma secondo Tim Reynolds la sua presenza a Tokyo con Team USA sarebbe ora in dubbio. La guardia di Washington potrà essere sostituito eventualmente da un collega, ma se ne saprà di più nelle prossime ore. Non si sa nemmeno se Beal sia vaccinato contro il virus: sua moglie, lo scorso gennaio, aveva rilasciato dichiarazioni contro di esso.

AP source: USA Basketball guard Bradley Beal has entered the health and safety protocols in Las Vegas, raising the possibility that he may not be able to attend the Tokyo Games. There is nothing definitive about that at this point.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) July 15, 2021