Bradley Beal ottiene il buyout da Phoenix: firmerà con i Los Angeles Clippers

Mossa importante dei Los Angeles Clippers, che si sono assicurati le prestazioni di Bradley Beal, 3 volte All-Star, dopo il buyout ottenuto dal giocatore nelle scorse ore. Beal era in attesa di lasciare i Pheonix Suns da diversi mesi, alla fine la franchigia lo lascerà andare e il giocatore rinuncerà a 13.9 milioni di dollari dei 110 che gli sarebbero spettati per gli ultimi due anni di contratto ancora rimanenti. La scelta dei Suns è simile a quella dei Bucks con Damian Lillard, anche se Beal in questo caso non è infortunato: l’ex Wizards peserà sul cap della franchigia per più anni, il suo contratto verrà infatti stretchato probabilmente su 5 stagioni (si attendono conferme ufficiali), ma Phoenix si libera senza dubbio di un peso dopo aver già ceduto Kevin Durant.

Bradley Beal firmerà con i Clippers un biennale da 11 milioni di dollari totali: una cifra molto bassa che verrà però compensata dallo stipendio che il giocatore continuerà a percepire dai Suns. La guardia, 32 anni, avrà una Player Option sulla stagione 2026-27 per eventualmente diventare free agent la prossima estate.

Ai Clippers, Beal formerà un terzetto di alto livello con Kawhi Leonard e James Harden: la franchigia nelle scorse settimane ha inoltre aggiunto John Collins, per un quintetto rinnovato in 2 dei suoi 5 componenti. Beal ha segnato 17.0 punti di media nella scorsa stagione, venendo ad un certo punto anche retrocesso in panchina per un rendimento non esaltante, sia suo che della squadra finita alla fine fuori dalla post-season. Cambiare aria forse lo aiuterà, mentre i Clippers si candidano come una delle contender per il titolo NBA 2025-26.