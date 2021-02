Bradley Beal parla di come si trova a essere il franchise player di Washington

I Washington Wizards hanno ufficialmente consegnato le chiavi della franchigia in mano a Bradley Beal quando hanno ceduto John Wall agli Houston Rockets lo scorso autunno. Beal non si sta nascondendo sul fatto di essere diventato un “franchise player” con Washington che si prepara ad affrontare Wall e i Rockets questa notte.

“È una benedizione perché non lo dai per scontato. Ci sono solo 450 ragazzi nella NBA e ci sono solo 30 squadre e ogni squadra ha una stella o una superstar, un franchise player, e per gli Wizards io sono questo. Si tratta di una posizione d’onore, che non do per scontata, che non prendo alla leggera”.