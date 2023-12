Brandon Davies parla in maniera negativa della sua esperienza all’EA7 Milano

Brandon Davies, ex lungo dell’Olimpia EA7 Milano, messo sempre più ai margini pian piano e poi lasciato partire in estate, ha commentato su BasketNews la sua esperienza più che negativa sotto il Duomo:

“Non avevo la sensazione di far parte della squadra. Volevo rivivere quella sensazione… E penso di esserlo qui a Valencia”, ha raccontato Brandon Davis a BasketNews sull’EA7 Milano e sul ritorno in Spagna.

Brandon Davies opened up about his time in Milan 🗣️ pic.twitter.com/BeahQAPa0u — BasketNews (@BasketNews_com) December 19, 2023

Ricordiamo che l’ex Varese arrivava da Barcelona, da cui è arrivato anche Nikola Mirotic, e che c’erano grandi speranze ed aspettative intorno a uno dei migliori lunghi della competizione. Purtroppo però con le Scarpette Rosse non ha mai trovato il giusto feeling e non ha inciso come avrebbe potuto e dovuto.

In estate è tornato in Spagna, qualche decina di chilometri più a sud di Barcelona, a Valencia, ed è tornato a essere il giocatore di assoluto livello che avevamo ammirato precedentemente.

Purtroppo a volte succede che, pur essendo fortissimi, certi giocatori non riescono a rendere al meglio in determinate piazze e in determinati contesti. Questo è stato il caso di Brandon Davies all’Olimpia EA7 Milano.

