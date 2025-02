Brandon Ingram a Toronto: ufficiale lo scambio con i Pelicans

Nuovo colpo di mercato in NBA: i Toronto Raptors si assicurano Brandon Ingram dai New Orleans Pelicans in cambio di Bruce Brown, Kelly Olynyk, una prima scelta protetta e una seconda scelta. La notizia è stata riportata da Pat Graham dell’Associated Press.

Lo scambio diventerà ufficiale solo oggi, una volta ricevuta l’approvazione della lega, ma le basi dell’accordo sono ormai definite.

Ingram, una nuova stella per Toronto

Brandon Ingram, 26 anni, è un talento offensivo di primo livello e porta ai Raptors una nuova opzione di peso nel reparto esterni. Nonostante sia fermo dai primi di dicembre per un infortunio alla caviglia, sta viaggiando a una media di 22.2 punti, 5.6 rimbalzi e 5.2 assist in 18 partite disputate in questa stagione.

Il suo arrivo potrebbe dare una nuova identità ai Raptors, che cercano di costruire un roster competitivo attorno a Scottie Barnes.

I Pelicans puntano su Brown e Olynyk

Dall’altra parte, New Orleans ottiene due giocatori di esperienza come Bruce Brown e Kelly Olynyk, oltre a future scelte al draft.

Brown, che ha vinto l’anello con i Denver Nuggets nel 2023, sta vivendo una stagione travagliata a causa di un problema al ginocchio che lo ha limitato a 17 partite. Nonostante ciò, è un giocatore duttile e di grande energia, con medie di 8.4 punti, 3.8 rimbalzi e 1.6 assist.

Olynyk, invece, ha giocato 23 partite con i Raptors prima di questo scambio, segnando 7.0 punti di media con 3.6 rimbalzi. Il suo ruolo nei Pelicans potrebbe essere quello di un lungo esperto in grado di allungare le rotazioni.

Un nuovo capitolo per entrambe le squadre

Con questo scambio, i Raptors puntano su un talento offensivo di alto livello come Ingram, mentre i Pelicans rafforzano la loro profondità con Brown e Olynyk, mantenendo un occhio sul futuro con le scelte ricevute. Toronto ha trovato la sua nuova stella: ora resta da vedere se Ingram riuscirà a tornare in forma e a fare la differenza.