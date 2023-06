Brandon Ingram si unirà a Team USA per il prossimo Mondiale

La star dei New Orleans Pelicans, Brandon Ingram, si è impegnata a unirsi al Team USA per la prossima Coppa del Mondo FIBA, secondo fonti ESPN.

ESPN Sources: Two Western Conference All-Star forwards — New Orleans' Brandon Ingram and Memphis' Jaren Jackson Jr., — are committed to play for Team USA's FIBA World Cup team this summer in the Philippines. USA Basketball plans to finalize a 12-man roster later this month. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 6, 2023

Brandon Ingram si unisce a quello che sembra essere un roster di Team USA pieno fino all’orlo di giovani stelle, con un elenco di nomi tra cui Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr. e Austin Reaves che, secondo quanto riferito, si sono già impegnati a giocare.

La seconda scelta dal draft del 2016, Ingram ha avuto un infortunio che gli ha compliato la stagione 2022-23, ma quando era in campo era una parte estremamente preziosa della squadra dei Pelicans. Ha segnato i massimi della carriera in una serie di categorie nelle 45 partite in cui ha giocato in questa stagione, con i suoi 24,7 punti, 5,8 assist e il 39% al tiro dalla distanza, numeri ottimi per la sua carriera.

Ingram è un All-Star, avendo guadagnato quegli onori nel 2020, lo stesso anno in cui ha vinto il Most Improved Player Award della NBA. Non è stato in grado di replicarlo fino a questo punto della sua carriera, anche se ciò è stato in gran parte dovuto alla sua incapacità di scendere in campo.

Leggi anche: Jaren Jackson Jr. pronto ad aiutare la difesa di Team USA al Mondiale