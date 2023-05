Breanna Stewart ha stabilito il record di franchigia delle Liberty alla seconda partita giocata

Da quando ha messo piede in WNBA, nel 2016, non ‘è stato dubbio che Breanna Stewart fosse una delle migliori giocatrici di sempre. L’ala classe 1994, prima chiamata assoluta al Draft, finora aveva indossato solo la maglia delle Seattle Storm in WNBA, vincendo due titoli entrambi da MVP delle Finals e un MVP della stagione regolare. Nei mesi scorsi Stewart si era però trasferita alle New York Liberty come free agent, per fare coppia con un altro grande talento: Sabrina Ionescu.

Sabato c’era stato l’esordio di Stewart con le Liberty: una non esaltante doppia-doppia da 12 punti e 12 rimbalzi nel KO contro Washington. Per il debutto casalingo però la giocatrice ha preparato qualcosa di davvero speciale: in casa contro Indiana ha segnato ben 45 punti con 12 rimbalzi, tirando 15/21 dal campo e 6/9 da tre punti. I 45 punti non sono solo un career-high per Breanna Stewart, ma anche un record di franchigia per New York.