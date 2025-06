Brescia, arrivano cattive notizie sulle condizioni di Maurice Ndour

La Pallacanestro Brescia ha perso di misura Gara-1 di finale contro la Virtus Bologna ieri sera, una cattiva notizia equivalente al KO è stata però quella dell’infortunio muscolare subito nel terzo quarto da Maurice Ndour, fino a quel momento uno dei migliori in campo della squadra di Peppe Poeta. Ndour non è più rientrato e c’è stata subito apprensione per le sue condizioni in vista del resto della serie.

Sebbene un comunicato ufficiale non ci sia stato, oggi in conferenza stampa coach Poeta ha aggiornato sullo stato di salute del giocatore: “Purtroppo Ndour non sarà della partita e le sue condizioni saranno rivalutate prima di Gara-3. Quindi cambieranno le rotazioni, ma ho sempre fiducia in tutti i miei giocatori e sono certo che venderanno cara la pelle. Non voglio alibi, sono cose che possono succedere durante la stagione, siamo molto dispiaciuti. Ndour ha un peso specifico importante all’interno della nostra squadra, è il nostro leader difensivo, ma vogliamo stupire ancora”.

Maurice Ndour ha mantenuto 9.6 punti e 5.2 rimbalzi di media lungo questa stagione e in Gara-1 aveva segnato 12 punti prima di infortunarsi.

Foto: Pallacanestro Brescia