Brescia, com’è andato l’incontro in Senegal con Maurice Ndour?

Sono ore calde per il mercato della Germani Brescia, che attende una risposta definitiva da Maurice Ndour. L’incontro previsto per ieri in Senegal tra l’amministratore delegato Mauro Ferrari e l’ala senegalese si è svolto regolarmente, come riportato da Il Giornale di Brescia, e il confronto è stato definito positivo.

Tuttavia, il nodo principale resta l’inizio della stagione 2025/26, con Ndour che avrebbe chiesto di aggregarsi in ritardo, opzione che non convince la dirigenza bresciana.

Il contratto c’è, ma resta la clausola di uscita

Maurice Ndour è sotto contratto con Brescia anche per la stagione 2025/26, ma sia il club che il giocatore possono esercitare un’uscita. Il giocatore ha disputato una stagione solida, con una media di 9.6 punti e 5.3 rimbalzi, saliti a 12.5 punti e 4.9 rimbalzi ai playoff, con un eccellente 63.9% dal campo.

Numeri che confermano il suo impatto e il motivo per cui Germani vuole averlo da subito, soprattutto in vista della Supercoppa LBA, in programma il 27 e 28 settembre.

Attesa per una risposta: tutto nelle prossime ore

La risposta di Ndour è attesa tra la notte di lunedì e martedì. Il club mantiene cauto ottimismo, ma nel caso in cui il senegalese decidesse di non rientrare immediatamente, la dirigenza è pronta con un piano B.

Il budget a disposizione per un eventuale sostituto sarebbe comunque di alto livello, permettendo alla Germani di cercare sul mercato un profilo altrettanto competitivo.