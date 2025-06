Brescia completa il CAPOLAVORO: 3-0 a Trapani e finale Scudetto

La Pallacanestro Brescia completa l’opera, dopo aver strappato due partite in casa della Trapani Shark i lombardi vincono anche Gara-3 per 92-86, centrando le finali Scudetto per la prima volta nella propria storia. Un vero capolavoro di coach Peppe Poeta, esordiente nel ruolo di head coach in questa stagione, alla guida di un gruppo molto sottovalutato all’inizio dell’anno dopo una sorta di ridimensionamento estivo. Invece Brescia c’è, con un upset abbastanza clamoroso sulla sorpresa della stagione, quella Trapani che aveva chiuso al secondo posto la stagione regolare.

Gara-3 è stata una assoluta battaglia, con Trapani avanti dopo una frazione 23-30 grazie alla coppia Robinson-Horton. Brescia ha poi aperto il secondo periodo un con parziale di 10-2 passando a condurre dopo pochi minuti: i padroni di casa hanno raggiunto il +5 con Burnell, chiudendo il primo tempo avanti 47-42. Vantaggio conservato anche nel terzo quarto con la freddezza di Ivanovic, e i liberi di Bilan. In totale Brescia ha tirato 50 liberi in una gara caratterizzata da una difesa molto fisica dei siciliani: non a caso sia Yeboah che Galloway hanno concluso la propria prova anzitempo per 5 falli. Al 30′ Brescia era comunque avanti 71-69, un divario poco rassicurante che infatti è stato cancellato dalla Shark nei primi minuti dell’ultima frazione. Galloway ha riportato Trapani in vantaggio e i granata hanno trovato il +2 anche a 3′ dalla fine con una tripla di Robinson. Ndour ha poi segnato 4 liberi di fila, Petrucelli ha accorciato sull’88-86 e ancora Ndour ha infine commesso fallo su Horton. L’americano, solo 63% dalla lunetta in stagione, ha sbagliato entrambi i liberi, a differenza invece di Burnell e Della Valle dall’altra parte. Il duo bresciano non ha tremato a cronometro fermo, consegnando al finale ai biancoblu.

Brescia: Bilan 11, Ferrero, Dowe 8, Della Valle 23, Ndour 16, Burnell 13, Tonelli NE, Ivanovic 13, Mobio, Rivers 5, Cournooh 3, Pollini NE.

Trapani: Eboua 3, Notae 4, Horton 16, Robinson 20, Rossato 8, Alibegovic 9, Galloway 2, Petrucelli 16, Yeboah 2, Mollura NE, S. Gentile 3, Brown 3.

