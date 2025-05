Brescia fa subito il colpo a Trapani: serie sullo 0-1

La Pallacanestro Brescia strappa il fattore campo in Gara-1 delle semifinali Playoff LBA contro la Trapani Shark, che nel primo round aveva rifilato uno sweep a Reggio Emilia. In questa stagione, al PalaShark, avevano vinto solo tre squadre finora: appunto Brescia alla prima giornata, poi Tortona e infine la Virtus Bologna all’ultima. I lombardi ci sono riusciti ora una seconda volta, indirizzando subito la serie verso di sé con un primo quarto da 34 punti e vincendo il primo episodio di questa sfida per 92-93.

In avvio i protagonisti sono stati Della Valle e Bilan, che con una tripla ha firmato il +9: i lombardi hanno raggiunto anche il +10 e chiuso la prima frazione avanti 26-35. Brescia ha mantenuto un considerevole vantaggio anche nel secondo periodo, toccando il 31-44 e costringendo Repesa al timeout. La pausa non ha però invertito l’inerzia del match, un alley-oop Dowe-Rivers è valso il +17 prima di una striscia trapanese ha accorciato fino al 45-57 dell’intervallo. La Leonessa è tornata a +14 in avvio di terzo quarto, tremando solo quando Trapani ha realizzato un parziale di 12-0 arrivando fino a -2 con una schiacciata di Eboua che ha fatto esplodere il PalaShark. Due triple di Della Valle e Ivanovic hanno ridato ossigeno agli ospiti, che sono tornati a +10 e hanno concluso la frazione avanti 66-73.

Trapani non si è però arresa e all’inizio del quarto quarto, con le triple di Robinson e Notae, è rientrata fino al -2 senza però mai riuscire a mettere la testa avanti. Due volte Dowe ha risposto ai tentativi granata, la seconda con un gioco da tre punti che ha portato Brescia sul +5. L’americano è stato l’MVP del finale di Gara-1, segnando anche una tripla a poco più di 4′ dalla fine risultata poi decisiva per l’inerzia della partita. Il resto lo ha fatto Ndour, per due volte su invito dello stesso Dowe e poi con un alley-oop per il +7 ad 1′ dalla fine che ha chiuso virtualmente ogni discorso.

Trapani: Eboua 9, Notae 6, Horton 22, Robinson 14, Rossato 7, Alibegovic 12, Galloway 11, Petrucelli 6, Yeboah 3, Mollura NE, S. Gentile, Ogbeide 2.

Brescia: Bilan 11, Ferrero NE, Dowe 17, Della Valle 13, Ndour 12, Burnell 9, Tonelli NE, Ivanovic 17, Mobio 5, Rivers 5, Cournooh 4, Pollini NE.

Foto: LBA