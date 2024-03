Brescia, hai un’OCCASIONE d’ORO! Battere la Virtus Bologna per chiudere (quasi) sicuramente al 1° posto

La Germani Brescia questa sera giocherà al PalaLeonessa A2A contro la Virtus Bologna una gara chiave per il prosieguo della propria stagione perché una vittoria vorrebbe dire avvicinarsi sempre di più a chiudere la regular season al 1° posto in classifica.

In questo momento Brescia ha una vittoria in più della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano. Una vittoria contro le VuNere, che non stanno certamente vivendo il loro miglior momento di forma, vorrebbe dire allungare a 2 successi di vantaggio con 6 giornate da giocare. Ciò non vorrebbe dire essere matematicamente primi però i ragazzi di coach Alessandro Magro avrebbero una mano e mezza sul 1° posto, soprattutto considerando il fatto che i biancoblu non giocano le coppe europee, a differenza di Milano e Bologna.

Terminare primi vorrebbe dire avere il fattore campo a favore per tutti i playoff e sappiamo quanto il pubblico di Brescia sia caldo. Il PalaLeonessa A2A potrebbe diventare un vero e proprio fortino. Inoltre, con Milano e Virtus Bologna seconda e terza, scegliete voi l’ordine, sarebbe impossibile avere una finale con queste due poiché si incontrerebbero in semifinale in quella che sarebbe una sorta di finale anticipata.

Insomma, Brescia questa sera ha un’occasione ghiotta che le consentirebbe di chiudere al 1° posto in classifica la regular season e soprattutto avrebbe la “strada spianata” verso la finale, vista la poca consistenza delle altre 5, Venezia a parte.

