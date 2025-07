Brescia, il futuro di Maurice Ndour è in bilico: scende in campo anche Mauro Ferrari per confermarlo

La Germani Brescia si trova ad affrontare una delle sfide più importanti di questa offseason: la conferma di Maurice Ndour. Con un roster quasi interamente riconfermato, ad eccezione della sostituzione di Dowe con Massinburg, l’attenzione è tutta sul futuro del lungo senegalese, pilastro difensivo e offensivo della scorsa stagione.

Mauro Ferrari in missione per Ndour: un viaggio decisivo in Senegal

Per risolvere il “rebus” Ndour, scende in campo direttamente l’amministratore delegato della Germani Brescia, Mauro Ferrari. Secondo quanto riportato da Bresciacanestro, Ferrari sarà in Senegal a partire dal 2 agosto con un unico obiettivo: convincere il giocatore a unirsi al raduno della squadra fin da subito.

Come sottolineato anche da BresciaOggi questa mattina, “Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti in Senegal (presumibilmente il 4 o il 5 agosto), considerando che Ndour vive a poco meno di 20 km dalla sede della Germani West Africa”. Questo incontro ravvicinato evidenzia l’urgenza e la determinazione del club nel trattenere un giocatore così cruciale.

L’importanza di Ndour per la Germani Brescia: numeri e impatto

Confermare il classe 1992 sarebbe di vitale importanza per la Germani. Ndour è stato l’uomo chiave della difesa biancoblù nell’ultima stagione, un vero e proprio baluardo sotto canestro, ma ha dimostrato di essere anche un attaccante efficace e versatile.

Le sue statistiche in campionato parlano chiaro: 9.6 punti e 5.3 rimbalzi di media. Numeri che sono ulteriormente cresciuti ai playoff, dove la sua incisività si è fatta sentire ancora di più, con 12.5 punti di media, 4.9 rimbalzi e 1.8 assist in 25.8 minuti, tirando con un eccezionale 63.9% dal campo.

Ferrari è ben consapevole dell’impatto che l’ex giocatore dei Knicks ha avuto e può continuare ad avere sulla Serie A e sul progetto della Germani. La sua missione in Senegal è un tentativo di persuasione diretto e mirato a chiudere la trattativa in tempi brevi.

In caso di esito negativo dell’operazione, la Germani Brescia sarebbe costretta a passare al “piano B”, ovvero la ricerca di un nuovo lungo (un “5/4”) sul mercato. Tutti i tifosi bresciani incrociano le dita in attesa di sviluppi da questa decisiva missione in terra africana.