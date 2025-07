Brescia, Matteo Cotelli è il nuovo allenatore: mercato in divenire tra Notae, Massinburg e Dowe

La Pallacanestro Brescia, finalista dell’ultimo campionato, può finalmente iniziare le manovre di avvicinamento alla stagione 2025-26 dopo aver nominato come nuovo head coach Matteo Cotelli. Sono state settimane molto movimentate per il club biancoblu dopo la decisione di Peppe Poeta di tornare a Milano: dopo aver tentato il colpo di teatro con Cinzia Zanotti, alla fine il patron Ferrari si è affidato a Cotelli, che conosce bene l’ambiente visto che è nello staff di Brescia dal 2014. Questa sarà la sua prima esperienza su una panchina di Serie A.

E con l’annuncio del nuovo allenatore si inizia a muovere anche il mercato: Chris Dowe ha lasciato il club dopo una stagione da 8.1 punti di media in LBA. Per quanto riguarda le mosse in entrata invece Brescia è forte su JD Notae, che secondo il Giornale di Sicilia starebbe seriamente pensando di lasciare Trapani nonostante un altro anno di contratto. L’americano, da due stagioni alla Shark, l’ultima con 13.2 punti di media in Serie A, è tentato dalle offerte che gli stanno arrivando.

Per il reparto esterni ci sarà anche il ritorno di CJ Massinburg, già visto a Brescia dal 2022 al 2024 e nell’ultima stagione in forza al Bahcesehir con 7.6 punti di media in EuroCup. Secondo Sportando l’accordo è già stato trovato.