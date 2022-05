Brescia, Nico Mannion è il sogno per la prossima stagione?

La Germani Brescia arriva da una stagione esaltante a livello di regular season ma non è riuscita a centrare le semifinali playoff di Serie A principalmente a causa dei tanti infortuni che ne hanno condizionato le prestazioni. Ora però è tempo di guardare al futuro e il sogno di Brescia si chiama Nico Mannion.

Infatti questa sarà un’estate di grandi rivoluzioni. Naz Mitrou-Long ha già salutato e firmerà al Panathinaikos, mentre su Amedeo Della Valle ci sono le sirene tedesche dell’Alba Berlino (dove un altro italiano come Simone Fontecchio ha fatto benissimo) e del Bayern Monaco, come potete leggere qui.

In generale comunque l’idea della squadra brescia è di rafforzarsi nel reparto italiani e l’idea di poter portare in Lombardia Nico Mannion, con un passato in NBA ai Golden State Warriors, è davvero stuzzicante. Naturalmente non è semplice perché ha ancora un anno di contratto con la Segafredo Virtus Bologna e comunque la sua idea è di continuare a giocare in EuroCup o, meglio ancora, in EuroLega, cosa che potrebbe fare in Emilia.

Ci sono anche tanti altri nomi tra cui Raphael Gaspardo, Riccardo Moraschini, Diego Flaccadori e soprattutto il francese Alpha Kaba, reduce da un’annata clamorosa al Gazientep ma che potrebbe avere tantissimo mercato in Europa, soprattutto tra team di EuroLega.

Fonte: Bresciacanestro

