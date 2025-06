Brescia non ne ha più, la Virtus Bologna è CAMPIONE D’ITALIA

Germani Brescia – Virtus Segafredo Bologna

(15-28, 13-22, 32-26, 23-20)

La Virtus Bologna è Campione d’Italia per la stagione 2025-26. Una gara 3 a senso unico consegna alle V Nere il 3-0 nella serie con la Germani Brescia e lo Scudetto numero 17 della propria storia.

Il terzo episodio della serie di fatto dura solamente 5 minuti, poi le triple di Akele, Taylor e Morgan mettono le ali alla Virtus che conduce già 15-28 al primo riposo. Brescia appare priva di energie, spossata dalle due battaglie precedenti e con un roster decisamente più corte degli avversari, nonostante (va ricordato) le assenze di Clyburn e Polonara che non hanno preso parte alla serie.

La reazione tanto sperata dal pubblico di casa non arriva, la Germani chiude con il minimo stagionale di 28 punti all’intervallo e sul -22 di fatto alza bandiera bianca. Il secondo tempo è una lunga passerella per le V Nere che gestiscono senza alcun patema, anche perché Shengelia dispensa pallacanestro anche contro la zona 3-2 lombarda. Finisce in trionfo per la Virtus che torna sul tetto d’Italia dopo tre anni di assenza e festeggia con tutti i giocatori che indossano la maglia di Polonara. Applausi anche per la straordinaria stagione di Brescia, arrivata davvero a corto di energie.

TABELLINI

Brescia: Bilan 17, Della Valle 5, Burnell 24, Ivanovic 11, Rivers 11, Ferrero, Dowe 4, Ndour n.e., Tonelli, Mobio, Cournooh 2, Pollini. Coach: Poeta.

Virtus: Accorsi, Pajola 2, Morgan 11, Zizic 6, Akele 5, Cordinier 5, Belinelli, Taylor 19, Shengelia 31, Hackett 6, Diouf 11. Coach: Ivanovic

STATISTICHE COMPLETE