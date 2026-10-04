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Brescia riprende da dove aveva lasciato: in 3.000 per la prima casalinga in Serie B, vittoria su Agrigento

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Francesco ManziLascia un Commento su Brescia riprende da dove aveva lasciato: in 3.000 per la prima casalinga in Serie B, vittoria su Agrigento

Questa sera la città di Brescia ha accolto con un bagno di folla la Leonessa, all’esordio casalingo dopo le vicende estive che hanno portato i biancoblu dalla semifinale Scudetto in LBA al dover ricominciare dalla B Nazionale. La risposta del pubblico è stata da grande squadra: in oltre 3.000 erano presenti in tribuna per la partita contro Agrigento, per riaccogliere una squadra che tutta la città sente essere stata ingiustamente danneggiata dagli eventi che hanno portato alla nascita della Maxima Roma.

Un pubblico da Serie A che ha accompagnato Brescia alla vittoria 85-71 sulle ali dei sue veterani: Eric Lombardi ha segnato 18 punti, Christian Burns ne ha aggiunti 13, Matteo Da Ros e Maks Klanjscek 11 a testa. Il secondo successo stagionale dopo quello dello scorso weekend, in trasferta contro Vicenza.

Francesco Manzi
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