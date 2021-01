Brescia saluta Dusan Ristic e accoglie Jeremiah Wilson

Germani Brescia è lieta di annunciare l’acquisto di Jeremiah Wilson, giocatore statunitense di 32 anni in possesso del passaporto portoghese. Wilson, che nelle ultime ore ha concluso la sua esperienza con la squadra araba dell’Al-Ittihad, ha già giocato in Italia nella stagione 2017-2018, vestendo la casacca dell’Andrea Costa Imola, e nello scorso campionato, indossando la maglia dell’Acqua S.Bernardo Cantù.

LA SCHEDA | Nato a Chicago il 19 aprile 1988, Jeremiah Wilson è un prodotto del college di Tarleton State (Texas), con 10.8 punti e 8.1 rimbalzi di media nel suo anno da senior. Nel 2010 inizia la sua carriera da professionista in Argentina, giocando nell’Atenas di Córdoba e 9 de Julio, club di Rio Tercero, sempre nella provincia di Córdoba.

Nel 2011 si trasferisce in Cile, vestendo la maglia dell’Unión Española in una stagione chiusa al primo posto nelle speciali classifiche dei migliori rimbalzisti e degli stoppatori e al terzo posto in quella dei migliori marcatori. Nel 2012 gioca anche in Australia, disputando 27 partite con i Cockburn Cougars.

Nel 2012 inizia la sua prima esperienza europea, giocando nel BK Ostrava, squadra della Repubblica Ceca. L’anno successivo si trasferisce in Grecia, facendo parte del roster dell’Apollon Patrasso in un’annata chiusa con la storica qualificazione ai playoff.

Dopo aver iniziato la stagione 2014-2015 in Israele nelle fila dell’Hapoel Gilboa Galil, termina l’annata in Turchia, vestendo la maglia del Denizli Belediye. Nell’estate del 2015 si trasferisce in Portogallo, indossando i colori del Benfica, squadra con cui partecipa anche alla FIBA Europe Cup. Con la squadra lusitana conquista la vittoria in campionato e nella Supercoppa portoghese.

Tra il 2016 e il 2017 disputa 34 partite in Polonia al Dabrowa Gornicza e 24 in Messico ai Rayos de Hermosillo, poi compie la prima esperienza in Italia a Imola, in Serie A2, dove gioca 30 partite e chiude la stagione con 14.5 punti e 9.2 rimbalzi di media.

Acquistato dall’Hermine de Nantes Atlantique, squadra della Pro B francese, disputa 4 partite con il team transalpino prima di trasferirsi nel campionato portoricano, all’Atléticos de San Germán. Nell’estate del 2018, però, torna nuovamente nella città bretone, collezionando 33 presenze in Pro B, con 13.5 punti e 9.2 rimbalzi di media a partita.

Nell’estate del 2019 fa ritorno in Italia, questa volta in Serie A, entrando a far parte del roster dell’Acqua S.Bernardo Cantù allenata da Cesare Pancotto. Nella scorsa stagione, chiusa anticipatamente nel mese di marzo per via della pandemia, colleziona 20 presenze, con una media di 9.4 punti e 5.5 rimbalzi di media a gara.

Nell’estate del 2020 lascia l’Italia e si trasferisce in Arabia Saudita, all’Al-Ittihad, dove chiude la sua esperienza con 23.2 punti, 15.5 rimbalzi e 2.2 assist per gara, disputando anche una partita da 33 punti e 29 rimbalzi.

Jeremiah Wilson vanta complessivamente 6 presenze con la nazionale portoghese, con la quale ha messo a segno 71 punti. Il lungo è stato anche impegnato nelle gare del girone di qualificazione a Eurobasket, competizione che si disputerà nel 2022, alla quale però la squadra lusitana non è riuscita a qualificarsi.

Germani Brescia comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Dusan Ristic.

A Dusan, autore di una stagione da 10.9 punti e 6.0 rimbalzi di media a partita in campionato e da 9.7 punti e 4.6 rimbalzi in EuroCup, vanno il più sincero ringraziamento per la professionalità e la serietà mostrate nel periodo trascorso alla Germani Brescia e i più autentici auguri per il prosieguo della sua carriera.

“Nella giornata di ieri (martedì 26 gennaio, ndr) è maturata la situazione che riguarda Dusan, che la società ringrazia per il grande impegno profuso nei mesi trascorsi a Brescia – spiega Sandro Santoro, direttore generale della Germani -. In queste ore stiamo lavorando a un’operazione in entrata che possa permetterci di sostituire Ristic nel pacchetto dei giocatori interni, colmando il vuoto lasciato dalla sua partenza”.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.