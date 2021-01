Brescia, T.J. Cline è promesso sposo del Maccabi Tel Aviv e la Germani ha già adocchiato il sostituto

Brescia dovrà presto tornare sul mercato perché l’americano di passaporto israeliano T.J. Cline è promesso sposo del Maccabi Tel Aviv, formazione di EuroLega che è nella bagarre per strappare un posto in postseason insieme all’Olimpia Milano.

Proprio per questo motivo la Germani si è vista costretta a tornare a scandagliare il mercato dei lunghi e l’ultimo nome lanciato da Giuseppe Sciascia di Superbasket è quello di Darral Willis, attualmente in forza al Monaco. L’americano è ai ferri corti con coach Zvezdan Mitrović, tant’è che non è sceso in campo nell’ultimo match di EuroCup per scelta tecnica ed è virtualmente un ex giocatore dei biancorossi.

Ora bisogna capire se il GM Sandro Santoro deciderà di affondare immediatamente il colpo oppure aspetterà ancora qualche giorno per vedere eventuali evoluzioni tra i lunghi a livello italiano ed europeo.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.