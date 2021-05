Brescia ufficializza Alessandro Magro come nuovo allenatore

Germani Brescia è lieta di annunciare il ritorno di Alessandro Magro, che sarà il nuovo allenatore della squadra biancoblu. L’annuncio del ritorno a Brescia del coach toscano è stato anticipato dalle parole di Mauro Ferrari, Amministratore Delegato di Germani Spa, intervenuto lunedì scorso nella conferenza stampa che di fatto ha aperto la nuova stagione del club.

Il nuovo head coach della Germani Brescia sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà venerdì 21 maggio alle ore 12.00 presso la sede operativa del club.

LA SCHEDA | Originario di Castelfiorentino (FI), Alessandro Magro inizia la sua carriera da allenatore nelle giovanili dell’ABC. Nella stagione 2004-2005, compie a soli 22 anni la sua prima esperienza nella massima serie come assistente allenatore, sulla panchina del Basket Livorno. La stagione successiva si trasferisce alla Viola Reggio Calabria, poi nel gennaio del 2006 approda alla Mens Sana Siena, occupandosi del settore giovanile, con la vittoria dello scudetto Under 18 Eccellenza da assistente, e gestendo la foresteria.

Nell’estate del 2007 inizia a ricoprire il ruolo di assistant coach della Montepaschi, affiancando Simone Pianigiani, Luca Banchi e Marco Crespi. Con 7 scudetti, 5 Coppe Italia, 7 Supercoppe italiane e due Final Four di Eurolega (2008 e 2011), il suo bottino complessivo è eccezionale. Da capo allenatore delle squadre giovanili, inoltre, vanta uno scudetto Under 15 Eccellenza (2008), uno scudetto Under 17 Eccellenza (2010) e una finale scudetto Under 17 Eccellenza (2012).

Nell’estate 2014 si trasferisce a Omegna, in Serie A2 Silver, dove ricopre la carica di capo allenatore. Chiude la prima stagione al decimo posto, mentre la seconda stagione alla guida del club piemontese termina prematuramente a quattro giornate dal termine della regular season.

Nell’estate del 2016 approda alla Germani Brescia, con la qualifica di primo assistente di coach Andrea Diana. I tre anni trascorsi nel club biancoblu sono ricchi di soddisfazioni, a cominciare dalla salvezza raggiunta con largo anticipo nella prima stagione del ritorno del club biancoblu in Serie A, passando dalla finale di Coppa Italia e arrivando alla semifinale dei playoff scudetto, entrambe raggiunte nella stagione 2017-2018.

Terminata la prima esperienza bresciana nell’estate del 2019, Magro inizia a lavorare al Lokomotiv Kuban, in Russia, in qualità di assistant coach di Luca Banchi. Termina la sua esperienza a Krasnodar a metà del gennaio 2020, poche settimane dopo l’esonero dell’allenatore grossetano.

Subito dopo, si trasferisce in Polonia, prendendo le redini del MKS Dabrowa Górnicza nel finale di una stagione terminata prematuramente per via del Covid-19. Nella stagione 2020-2021 torna sulla panchina del club polacco, chiudendo il campionato al nono posto, a un passo dalla qualificazione ai playoff.

