Contro Brescia serve la migliore Varese, Kastritis: “Dovremo essere pronti a tutto”

Varese riparte dalla sfida con Brescia. Domani, alle 18:15, la OJM torna in campo per una sfida che metterà alla prova di nuovo la sua crescita e la voglia di maturità dopo la sconfitta contro Trento (gara alla portata della OJM, ma sfuggita nei momenti cruciali). L’imperativo di coach Giannis Kastritis: tenere alto il livello di concentrazione contro una squadra profonda, ricca di risorse e capace di cogliere le debolezze avversarie.

“Abbiamo lavorato bene anche questa settimana, sappiamo che giocheremo contro una squadra di qualità. Dobbiamo essere pronti per i loro esterni, i loro lunghi… dovremo essere intelligenti in attacco. Questi sono i maggiori punti di enfasi su cui abbiamo lavorato in settimana”

Sarà una prova fisica e soprattutto mentale per i biancorossi, che all’andata, al PalaLeonessa, avevano dato dimostrazione di poter stare al passo di una squadra che lotta per vincere il campionato. La coppia Renfro-Ladurner, insieme al lavoro di Nkamhoua, aveva tenuto Bilan sotto media (11 punti con 7 rimbalzi), anche se per lo strappo decisivo del terzo quarto erano stati decisivi Della Valle e Ivanovic.

Cotelli, coach di Brescia, può contare sulla continuità di due quintetti ricchi di risorse: Brescia tira con il 37.9% da tre punti in stagione (Varese si colloca all’altro opposto della classifica con il 30.9%), risultando come la migliore squadra del campionato e producono 89.1 punti con il secondo miglior attacco della lega.

“Hanno qualità in ogni ruolo, sono la migliore squadra da tre punti. Sarà una sfida provante e la accettiamo. Ci piace metterci alla prova contro squadre di questo calibro.”

Una sfida complicata e che cade nel momento più complicato della stagione. Un’altra prova di maturità.