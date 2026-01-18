Brescia viene fuori alla distanza e vince in casa di Cantù

Acqua S.Bernardo Cantù – Germani Brescia 71-76

(21-20; 20-16; 15-17; 15-23)

Una partita intensa, combattuta e ricca di ribaltamenti di fronte quella andata in scena al PalaDesio, dove l’Acqua S.Bernardo Cantù illude il proprio pubblico con un avvio travolgente ma alla distanza deve arrendersi alla solidità e alla maggiore lucidità della Germani Brescia. Dopo 40 minuti giocati sul filo dell’equilibrio, a fare la differenza sono i dettagli e la freddezza nei possessi decisivi, che premiano gli ospiti nel finale.

1° tempo

L’Acqua S.Bernardo parte fortissimo, trascinata dal neo-arrivato Chris Chiozza: tre triple consecutive e 12-7 dopo i primi 4 minuti. La Germani, però, è squadra di grande solidità e non si scompone, ricucendo lo strappo fino al -2 a 2’30’’ dalla prima sirena. Brescia mette momentaneamente il naso avanti, ma il canestro di De Nicolao chiude il primo quarto sul 21-20.

Nel secondo periodo l’inerzia resta nelle mani dei padroni di casa. Ife Ajayi, chiamato in causa dopo i 40 minuti di panchina a Trieste, risponde presente con 6 punti e firma il 33-26 al 16’. I brianzoli controllano il ritmo e, soprattutto, mostrano una difesa finalmente solida, vero tallone d’Achille del girone d’andata: il circus shot di Chiozza vale il +12 (41-29) a 90’’ dall’intervallo. Il timeout di coach Corelli scuote Brescia, che piazza un rapido 7-0 e rientra in partita: all’intervallo lungo è 41-36.

2° tempo

Al rientro dagli spogliatoi Brescia riparte con grande aggressività e piazza subito un 7-0, che diventa addirittura 14-0 considerando il finale del primo tempo, completando il sorpasso. Erick Green prova allora a caricarsi Cantù sulle spalle e i padroni di casa tornano avanti, portandosi sul +4 a due minuti dalla fine del terzo quarto. Nel finale Chiozza accende la luce e inventa per De Nicolao, che appoggia al tabellone il canestro del +3: 56-53 il punteggio all’ultima pausa.

La Germani apre l’ultimo quarto con un atteggiamento ancora più deciso e un parziale di 5-1 costringe coach Nicola Brienza al timeout. La partita si fa nervosa, spezzettata e ricca di errori da entrambe le parti: a 5 minuti dalla sirena finale il punteggio è in perfetta parità, 64-64. Nel finale sale in cattedra Rivers, che infila un paio di triple pesantissime per il +1 Brescia. Cantù fallisce un paio di occasioni per rispondere e i liberi di Della Valle sigillano il successo della squadra di Cotelli. Gli ultimi tentativi di Bortolani e Green non vanno a segno: Brescia espugna Desio 76-71.

Cantù: Chiozza 15, Moraschini 5, De Nicolao 10, Ballo 7+10R, Bortolani 3, Molteni NE, Sneed 10, Basile 3, Green 16, Ajayi 8, Zimonjic NE, Okeke NE. All. Nicola Brienza.

Brescia: Bilan 9+9R, Ferrero NE, Massinburg 6, Doneda NE, Santinon NE, Della Valle 17, Ndour 8, Burnell 15, Ivanovic 11, Mobio 0, Rivers 5, Cournooh 5. All. Matteo Cotelli.

