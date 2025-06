Brescia vince anche gara-2 a Trapani e vola sul 2-0 nella serie

Continua il cammino perfetto della Germani Brescia nelle semifinali playoff contro Trapani. Dopo il successo in Gara-1, la squadra lombarda si ripete anche in Gara-2 superando i Trapani Shark con il punteggio di 77-85, espugnando per la seconda volta consecutiva il PalaShark e portandosi così avanti 2-0 nella serie.

Trapani Shark-Germani Brescia 77-85: i protagonisti

La partita è stata combattuta, ma la super difesa e la grandissima circolazione di palla dei bresciani ha fatto la differenza nei momenti chiave. Sugli scudi ancora una volta Amedeo Della Valle, autore di 19 punti e leader carismatico dei biancoblù. Ottimo anche l’apporto di Maurice Ndour, con 17 punti, e del centro Miro Bilan, solido sotto canestro con 15 punti e una presenza costante in area. Per Trapani, tanta energia ma poca lucidità nei minuti finali, quando Brescia ha gestito il vantaggio con intelligenza e sangue freddo.

Brescia sul 2-0: ora la serie si sposta al PalaLeonessa

Con due vittorie pesantissime in trasferta, la Germani Brescia si trova ora a un passo dalla finale Scudetto. La serie si sposta al PalaLeonessa per Gara-3, con i lombardi che avranno l’opportunità di chiudere i conti davanti al proprio pubblico e conquistare il pass per l’ultimo atto della stagione.

Trapani, invece, è chiamata all’impresa: per allungare la serie e tornare in Sicilia serviranno due vittorie consecutive in trasferta, missione complicata ma non impossibile, specie se il gruppo ritroverà compattezza e incisività offensiva.

