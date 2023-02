Breve e nemmeno intenso: Gary Payton II torna agli Warriors

È stato un brevissimo soggiorno a Portland, quello di Gary Payton II. La guardia, lasciata partire dai Golden State Warriors in free agency per ragioni salariali, è già di ritorno via trade nella Baia di San Francisco. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, sarebbe in dirittura d’arrivo uno scambio per porterebbe Payton II agli Warriors in cambio di Kevin Knox, appena arrivato ai Dubs nella trade che ha portato James Wiseman a Detroit.

Una serie di mosse concatenate che quindi riportano alla fine un favorito dei tifosi Warriors, Payton II, alla corte di Steve Kerr. Nel suo breve periodo ai Portland Trail Blazers, il giocatore ha disputato appena 14 partite a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare la prima parte di stagione.