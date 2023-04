Brindisi accusa: “A Tortona discriminazione territoriale”

Domenica Tortona e Brindisi hanno dato vita a un match dal sapore di playoff, vinto 81-77 dalla Bertram.

Il post gara però si è trascinato dietro una piccola coda polemica, specialmente nei contenuti delle dichiarazioni, dato che i toni sono sempre rimasti pacati.

In conferenza stampa il coach dei pugliesi, Frank Vitucci, ha denunciato alcuni presunti cori di discriminazione territoriale arrivati dalle tribune.

Venire a giocare qui, contro una squadra forte e una società in costante crescita, è un piacere. Peccato però sentire il coro “terroni” che non c’entra nulla con lo sport, specialmente in un ambiente pulito come quello di Tortona. Io sono un terrone acquisito e non me la prendo però dispiace che una bella partita come questa venga sporcata da certe cose.