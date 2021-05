Brindisi batte agevolmente Varese e blinda il secondo posto in classifica

HAPPY CASA BRINDISI-OPENJOBMETIS VARESE=108-84

(30-16; 31-29; 20-23; 27-16)

L’Happy Casa Brindisi batte Varese e chiude la propria regular season al secondo posto dietro Milano. Partita condotta per 40′ dai padroni di casa, che toccano un massimo vantaggio di 21 punti nel terzo quarto, ma rischiando qualcosa nel secondo, causa la reazione di Varese, condotta da Scola e Douglas, che chiudono rispettivamente con 16 e 14 punti. Per Brindisi, invece, ottima prestazione di squadra con 6 uomini in doppia cifra, con un Thompson in grande spolvero che chiude con 21 punti e 8/12 dal campo.

Brindisi parte subito forte con due bombe consecutive di Willis e Gaspardo. Varese è in netta difficoltà ed il canestro di Thompson porta il punteggio sul 10 a 2 al 6′. La tripla di De Vico prova a scuotere gli ospiti, ma un parziale pugliese di 12 a 2 che vede protagonista ancora Thompson, alimenta il vantaggio sul +15 al 7′. Nel finale di quarto Brindisi continua a colpire dall’arco (5/8 nel primo quarto), ma due canestri consecutivi di Beane riavvicinano Varese e chiudono la prima frazione sul 30-16.

Nel secondo quarto Varese prova a riavvicinarsi con Tony Douglas e De Nicolao, mentre per Brindisi sale in cattedra il solito D’Angelo Harrison con una tripla da 8 metri e un gioco da 3 punti che riporta il vantaggio dei brindisini sul +16. Varese si affida a Scola per riaprire questa partita, ed è proprio l’argentino il vero protagonista della seconda parte di quarto, grazie al quale gli ospiti riducono il vantaggio sul -11. Negli ultimi 2′ di tempo l’Happy Casa alza l’intensità e colpisce in contropiede con Bostic e Gaspardo, chiudendo il primo tempo sul 61 a 45.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa provano a dare un’ipoteca alla partita: Gaspardo e Thompson aumentano il vantaggio sul +21 a metà quarto. Scola e Ruzzier sono gli unici a provarci per gli ospiti, che costruiscono uno straordinario parziale di 13 a 0 riportandosi sul -10. La tripla di Bell chiude la terza frazione sull’81-68.

Varese continua nel suo ottimo momento di forma riducendo lo svantaggio sotto la doppia cifra con due canestri consecutivi di Tony Douglas. La reazione brindisina arriva con i canestri di Willis e Udom: proprio una schiacciata del #22 biancoazzurro riporta il vantaggio sul +18 al 5′. Nella seconda metà di quarto i padroni di casa gestiscono facilmente il vantaggio con i canestri di Thompson e Willis, chiudendo la partita con il punteggio sul 108-84.

HAPPY CASA BRINDISI

Thompson 21, Bostic 13, Harrison 17, Willis 10, Perkins 8, Gaspardo 14, Visconti 3, Zanelli 0, Bell 14, Udom 8, Cattapan 0, Guido 0

OPENJOBMETIS VARESE

Ruzzier 14, Scola 16, Douglas 14, Strautins 5, Egbunu 4, Ferrero 0, De Vico 12, Beane 5, Morse 8, De Nicolao 6