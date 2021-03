Brindisi batte la Virtus Bologna e si conferma la seconda forza di questo campionato

HAPPY CASA BRINDISI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA=91-85

(24-23; 19-25; 20-15; 28-22)

In una partita con continui capovolgimenti, l’Happy casa Brindisi riesce a battere la Virtus Bologna, che torna a perdere in trasferta dopo 14 mesi. Partita molto equilibrata fin dalle prime battute, con i biancoazzurri capaci di realizzare il parziale decisivo nell’ultimo quarto, grazie ad una grande prestazione di Thompson e Bostic (27 punti per lui), assoluto Mvp di questa partita. Per la Virtus, invece, ottime le prestazioni del solito Teodosic (15 punti per lui) e di Gamble sotto le plance.

Tanti errori in entrambe le metà campo offensive nei primi minuti di gara. La Virtus sblocca la partita con Ricci e Tessitori, mentre Brindisi risponde con il gioco da 3 punti di Bostic e con l’antisportivo fischiato ai danni di Perkins che porta la sfida sull’11 pari al 5′. L’Happy Casa tenta l’allungo sul +5 ancora con Bostic e con il contropiede di Thompson, che costringe coach Djordjevic a chiamare timeout. Nel finale di quarto arriva la reazione di Bologna con Abass e con il gioco da 4 punti di Teodosic, prima della preghiera di Bell a fil di sirena che chiude la prima frazione sul 24-23.

Il secondo quarto si apre con una tripla per parte realizzata da Abass e Udom. La Virtus prova ad alzare i giri con 4 punti consecutivi di Hunter, due dei quali su uno splendido assist di Teodosic che vale il +4 al 4′. L’Happy Casa costruisce un parziale di 9 a 3 che vale il +2, ma Bologna non ci sta e risponde con un contro-parziale che vede assoluto protagonista Belinelli con 8 punti in due minuti, compresa la tripla sulla sirena che chiude il primo tempo sul 43-48.

Al rientro dagli spogliatoi l‘Happy Casa si riavvicina alla Virtus con le due triple di Perkins e Thompson che riportano la partita sul 50 pari. Dopo la reazione di Bologna con Ricci, inizia il Bostic-show che realizza due bombe di fila che portano i pugliesi sul +4 al 5‘. Nella seconda metà di quarto botta e risposta da parte di entrambe le squadre ed equilibrio che fa da padrone: i colpi di Gamble e Teodosic da una parte e di Thompson e Bostic dall’altra chiudono il terzo quarto sul 63-63.

Ultimo quarto che si apre con un parziale di 7 a 0 Happy Casa, che vede protagonista Visconti con 5 punti. Teodosic e Gamble provano a scuotere i suoi, tornando fino al 71 pari di metà quarto. Brindisi tenta l’allungo decisivo con Thompson e Perkins: proprio con il grande apporto sotto le plance del #33 biancoazzurro, l’Happy Casa arriva fino al +6 all’8′. Nel finale di quarto Bologna si riavvicina con Markovic, ma Bostic realizza 5 punti consecutivi che sembrano aver chiuso la partita. Non per Teodosic però, che realizza una clamorosa tripla che vale il -2 a 10” dalla fine, ma proprio un antisportivo fischiato ai danni del #44 bianconero chiude consente a Brindisi di chiudere definitivamente i giochi dalla lunetta con il punteggio di 91-85.

HAPPY CASA BRINDISI

Thompson 17, Perkins 19, Willis 7, Gaspardo 3,Visconti 5, Bostic 27, Udom 10, Bell 3, Guido n.e., Motta n.e., Cattapan n.e.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Weems 10, Teodosic 15, Belinelli 8, Gamble 18, Pajola 4, Tessitori 4, Alibegovic 0, Hunter 4, Ricci 9, Markovic 4, Abass 9, Adams n.e.

Foto: Happy Casa Brindisi