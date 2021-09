Brindisi batte Sassari e vola in semifinale

Happy Casa Brindisi – Dinamo Banco di Sardegna Sassari 76-66

(18-14; 16-11; 18-23; 24-17)

Vittoria di carattere dell’Happy Casa Brindisi, che batte 76-66 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e ottiene così la qualificazione per le semifinali della Discovery+ Supercoppa.

Nei primi minuti del match Brindisi prova subito a scappar via e il gioco da 4 punti di Visconti vale il 10-4. Nick Perkins firma il +7 brindisino, ma Sassari riesce a rimanere a contatto e dopo il canestro Battle il punteggio è di 13-12 in favore dell’Happy Casa. Il quarto scivola via senza nessuna particolare emozione e al primo mini intervallo i pugliesi sono avanti 18-14.

Nel secondo quarto Redivo e Chappell portano Brindisi sul +9 (23-14), costringendo coach Cavina al timeout. Clemmons segna il primo canestro del secondo periodo della Dinamo, ma Brindisi amministra senza troppi patemi il vantaggio e Gaspardo riporta i pugliesi sul +9: 27-18. Logan e Burnell provano a più riprese a riportare la Dinamo a contatto, ma ancora una volta Perkins e Gaspardo rispediscono indietro i tentativi di rimonta sassaresi e all’intervallo l’Happy Casa è avanti 34-25.

Al ritorno dagli spogliatoi, la Dinamo torna più concentrata e Clemmons prima e Bendzius poi, regalano a Sassari il -4: 34-30. Il solito Nick Perkins si dimostra una vera e propria spina nel fianco per la difesa sassarese e realizza il nuovo +7 brindisino: 40-33. Le due squadre si rispondono colpo su colpo con i tiri dai 6.75 e Sassari, dopo la tripla di Bendzius, torna a -1: 45-44. Brindisi non riesce a conservare il ritmo del primo tempo e la Dinamo ne approfitta per tornare in vantaggio dopo più di 20′: 45-48. I ragazzi di coach Vitucci con il solito Perkins rimettono la testa avanti e chiudono il quarto sul 52-48.

Nell’ultimo e decisivo periodo Brindisi prova a riprendere in mano le redini del match e Adrian e Udom regalano ai pugliesi il +8: 58-50. Mekowulu sblocca l’attacco sassarese, ma Redivo si carica sulle spalle l’attacco brindisino e l’Happy Casa vola sul +11. Nonostante i tanti errori dalla lunetta, Sassari trascinata da Logan e Burnell si riporta sotto la doppia cifra di vantaggio a 3′ dalla fine: 66-59. Brindisi però riesce a segnare con continuità e vince 76-66 ottenendo così il pass per le semifinali: l’Happy Casa lunedì sfiderà la vincitrice della partita tra Milano-Treviso.

Happy Casa Brindisi: Redivo 10, Adrian 5, Perkins J. 5, Visconti 7, Gaspardo 11, Udom 3, Chappell 8, Guido NE, Perkins N. 21, Ulaneo NE, Carter 0, Zanelli 6

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Battle 2, Devecchi 0, Burnell 12, Treier 0, Gandini 0, Sanna NE, Chessa NE, Gentile 0, Bendzius 16, Logan 16, Clemmons 12, Mekowulu 7