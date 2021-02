Brindisi batte Trieste nonostante il brivido finale

HAPPY CASA BRINDISI-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE=81-74

(27-13; 17-18; 19-24; 18-19)

Brindisi batte Trieste in una partita sempre condotta in vantaggio per tutti i 40 minuti. L’Happy Casa parte forte nel primo quarto e riesce a mantenere il vantaggio rischiando, però, nell’ultimo quarto, di vanificare il tutto a causa della reazione di Trieste, trascinata da un ottimo Doyle, 19 punti per lui.. Per i padroni di casa, invece, Thompson e un ritrovato Willis sono decisivi per la vittoria biancoazzurra, chiudendo rispettivamente con 15 e 14 punti.

I padroni di casa partono forte trascinati da Gaspardo e Thompson, quest’ultimo sempre più trascinatore dell’Happy Casa. Trieste prova a rispondere con Henry, ma una tripla di Willis al 6′ porta il vantaggio brindisino sul 18 a 10, costringendo coach Dalmasson a chiamare timeout. Nel finale di quarto Doyle scuote Trieste, ma la tripla sulla sirena dell’esordiente Bostic chiude il primo quarto sul 27-13.

L’Allianz non molla e inizia fortissimo il secondo quarto con un parziale di 6 a 0. Brindisi si affida a Visconti e ad una straordinaria prestazione difensiva di Krubally per bloccare il magic moment di Trieste e allungare fino al +16 al 6′. Doyle e Laquintana continuano ad essere i più ispirati per gli ospiti, e provano a rientrare in partita colpendo dall’arco. Nel finale di quarto un ottimo Fernandez porta lo svantaggio fino al -10, ma la tripla di Willis sulla sirena manda le squadre negli spogliatoi con il punteggio sul 44-31.

Al rientro dagli spogliatoi Trieste tenta l’ennesima reazione con Henry e Peric, tornando sul -10 di metà quarto. L’Happy Casa riesce a mantenere il vantaggio sotto i colpi di Thompson e Perkins, ma uno straordinario Doyle ed Henry, riducendo il vantaggio addirittura fino al -7 al 7′. Nel finale di quarto i 4 punti consecutivi di Visconti e la tripla di Laquintana chiudono il parziale sul 63-55.

In apertura di ultima frazione Laquintana e Upson (autore di una clamorosa schiacciata) avvicinano incredibilmente Trieste sul -5 di metà quarto. Willis e Thompson provano a reagire e decidono di prendersi in mano la squadra portando il vantaggio sul +9. I 6 punti consecutivi di uno scatenato Doyle avvicinano Trieste ad un solo possesso di svantaggio ad un minuto dalla fine, ma la rubata decisiva di Thompson mette in cassaforte la partita a favore dell’Happy casa. I due tiri liberi di Gaspardo chiudono la partita sull’81-74.

HAPPY CASA BRINDISI

Thompson 14, Perkins 14, Krubally 3, Udom 0, Willis 15, Bell 0, Gaspardo 11, Visconti 14, Bostic 6, Zanelli 4, Cattapan n.e., Guido n.e.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE

Da Ros 0, Laquintana 11, Delia 11, Doyle 19, Cavaliero 2, Henry 11, Peric 8, Upson 6, Alviti 2, Fernandez 4, Arnaldo n.e., Coronica n.e.