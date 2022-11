Fernando Marino, presidente dell’Happy Casa Brindisi, ha sbottato in conferenza stampa post partita dopo la sconfitta dei suoi in casa contro Carpegna Prosciutto Pesaro, come riportato da Pianeta Basket, e ora occhio al mercato con Alessandro Gentile:

“È una vergogna, abbiamo giocato male, chiedo scusa al pubblico ma credo che per primi debbano farlo i giocatori. È un risultato negativo di tutta la squadra e di tutto lo staff tecnico. Forse è colpa mia che ho autorizzato 9 giorni di vacanza dopo la vittoria con Tortona. Prestazioni pessime. Subìto sempre il solito pick’n’roll, e mai fatta una difesa a zona… Se non invertiamo subito la rotta, chissà in che serie giocheremo l’anno prossimo. Fatemi finire qui perché se no faccio ‘danni…”.

I pugliesi non sono messi così male perché attualmente sono ottavi in classifica con 3 vittorie e 4 sconfitte. Ricordiamo che ne retrocedono due e Scafati ha vinto una sola gara su sette disputate. “Radiomercato”, come l’avremmo definita un tempo, vocifera il possibile ritorno di Alessandro Gentile, che ha già vestito la maglia di Brindisi nella seconda metà della scorsa stagione e ha l’apprezzamento di Frank Vitucci, Marino e del GM Simone Giofrè.

L’Happy Casa nello spot di ala piccola ha Jason Burnell però nessun italiano come rincalzo perché gli atleti nostrani che giocano minuti veri sono Bruno Mascolo (PM), Andrea Mazzanotte (AG/C) e Jordan Bayehe (C). Una mano nel ruolo di ala piccola potrebbe servire, soprattutto perché D’Angelo Harrison non ha ancora messo piede in campo in questa annata.

