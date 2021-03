Brindisi perde al fotofinish dopo un overtime e rimanda il discorso qualificazione all’ultima giornata

HAPOEL HOLON-HAPPY CASA BRINDISI= 81-79

(13-16; 12-14; 27-19; 20-23; 9-7)

L’Happy Casa Brindisi perde in terra israeliana dopo un overtime. Partita con ritmi molto bassi fin dalle prime battute, che aumenta di intensità solo nel secondo tempo. L’Hapoel è stata brava a sfruttare i problemi di falli degli ospiti, riuscendo ad allungare soprattutto nell’ultimo quarto, ma Brindisi, trascinata da un ottimo Harrison, è stata abile a non mollare, arrendendosi solo all’ultimo secondo. Per l’Hapoel grande prestazione di Harris e Johnson, autori di 24 e 15 punti, mentre Brindisi solito grande apporto di Thompson, autore di 23 punti.

Inizio di gara con poco ritmo in attacco da parte di entrambe le squadre. Dopo la tripla di Harris, Brindisi realizza un parziale di 9 a 0 che vede protagonisti Perkins e Gaspardo: al 5′ il vantaggio brindisino è di 5 a 9, ma perdono Thompson per tutto il primo tempo, reo di aver commesso tre falli in 6′. Nella seconda metà di quarto l’Hapoel ritrova coraggio e si riavvicina con De Zeeuw e McGee, ma Willis e Perkins chiudono il quarto con il punteggio di 13 a 16.

Nel secondo quarto il copione non cambia: Brindisi trova ritmo e costruisce un parziale di 8 a 0 che la porta sul 13 a 24 al 5′. Gli israeliani si rifanno nuovamente sotto grazie alle due triple consecutive di Harris, ma Visconti e Udom riallungano sul 25-30 di fine quarto.

Al rientro dagli spogliatoi l’Hapoel riesce a riavvicinarsi sul -1 con De Zeeuw e Miles, costruendo un parziale di 8 a 1. Brindisi reagisce con 4 punti consecutivi di Thompson, ma una tripla di McGee porta il punteggio sul 42 pari. Nel finale di quarto Willis e Thompson provano a riallungare, ma ancora Pnini ed Harris portano gli israeliani in vantaggio sul 52-49.

Nell’ultimo quarto l‘Hapoel tenta l’allungo, ma Brindisi reagisce con Thompson e Bostic, tornano sul +2 al 6’. Nel finale di partita botta e risposta dall’arco da parte di entrambe le squadre: Johnson ed Harris combinano 4 triple consecutive, ma nel frattempo Thompson si scatena e riporta incredibilmente l’Happy Casa sul -2. Bostic realizza due liberi che pareggiano la partita, ma nessuna delle due squadre riesce a concludere le due azioni a disposizione per vincere la partita, portando la sfida all’overtime con il punteggio di 72-72.

Bell realizza una tripla fondamentale, ma Harris e Johnson riportano gli israeliani sul +2. Thompson fa 1/2 dalla lunetta e l’Hapoel riallunga sul +3 con Miles. Uno scatenato Thompson però riacciuffa la parità con la tripla a 14” secondi dal termine, ma nell’azione finale dopo una rimessa a 1.5” dal termine, De Zeeuw porta il vantaggio dell’Hapoel sul +2. Brindisi ha l’ultimo tiro del pareggio, ma Willis non riesce a realizzare l’alley-oop dalla rimessa. L’Hapoel Holon vince con il punteggio di 81-79.

HAPOEL HOLON

Bourdillon 0, Johnson 15, McGee 12, Miles 10, Pnini 13, Brandwein 0, De Zeeuw 5, Fogleman n.e., Harris 24, Zedek n.e., Workman 2, Zach n.e.

HAPPY CASA BRINDISI

Thompson 23, Bostic 6, Perkins 9, Bell 3, Udom 11, Willis 4, Zanelli 5, Krubally 4, Gaspardo 10, Visconti 4, Cattapan n.e.

Foto:FIBA