Brindisi perde contro San Pablo Burgos ma è comunque seconda nel girone

HAPPY CASA BRINDISI-SAN PABLO BURGOS 86-90

(23-20; 12-21; 27-25; 24-24)

San Pablo Burgos vince e conferma il primo posto, a scapito di una Brindisi brava a rimanere in partita per i tutti i 40 minuti, nonostante l’infortunio al ginocchio di D’Angelo Harrison a fine secondo quarto. Partita quasi sempre condotta dagli spagnoli, condotti da uno straordinario Salash da 20 punti e 4/5 da 3. Per i padroni di casa, invece, l’ultimo a gettare la spugna è Perkins con 19 punti e 6/11 dal campo.

Partita molto equilibrata fin da subito. Per Brindisi in grande spolvero Visconti e Willis, mentre per gli spagnoli è Salash a mettere in netta difficoltà la difesa biancoazzurra. Nella seconda parte di quarto i 5 punti consecutivi di Perkins e ancora Willis producono il primo mini-allungo dei padroni di casa sul +4. Ancora una tripla del #35 brindisino allunga il vantaggio dei padroni di casa, prima dei due canestri di di Salvo e Salash che chiudono la prima frazione sul 23-20.

Dopo un buon inizio degli spagnoli, è ancora uno scatenato Willis (saranno 13 i punti a fine primo tempo) a bucare la retina dall’arco. Mcfadden e Salvo riavvicinano gli ospiti, che arrivano addirittura sul +4 con la tripla di Infante. Brindisi sbaglia tanto al tiro e soffre la fisicità di San Pablo, sprofondando addirittura sul 35-41 di fine secondo quarto.

San Pablo riparte forte con uno scatenato Salash, ma Brindisi non ci sta e si affida a due triple consecutive di Visconti e alla solita voglia di vincere di un incredibile Perkins. Al 7′, Brindisi riesce ad agguantare il pareggio, ma due triple di Salvo e Benito chiudono il quarto sul 62-66.

Nell’ultima frazione Brindisi sembra non avere più energie per recuperare, tornando addirittura sul -10 dopo la tripla di Rivero. Visconti e Zanelli riavvicinano incredibilmente l’Happy Casa con due triple consecutive, ma Salash e Cook riportano gli spagnoli sul +8. Due triple di Thompson e Zanelli riaprono la partita a 9 secondi dalla fine, ma il 2/2 ai liberi di Benito sigla il finale sull’86-90.

HAPPY CASA BRINDISI

Harrison 5, Perkins 19, Thompson 6, Krubally 2, Willis 15, Zanelli 12, Visconti 9, Gaspardo, Bell 14, Cattapan n.e., Guido n.e., Motta n.e.

SAN PABLO BURGOS

Barrera 3, Queeley 6, Rabaseda 5, Rivero 13, Salash 20, Benite 12, Cook 7, Gutierrez 3, Kravic 4, McFadden 7, Sakho 4, Salvo 10.