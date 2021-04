Brindisi, recuperato D’Angelo Harrison per il finale di stagione

Arrivano altre buone notizie dalla Happy Casa Brindisi, che domenica è diventata capolista di Serie A battendo Milano nello scontro diretto. La formazione pugliese sta finalmente per recuperare D’Angelo Harrison, stella assoluta fino all’infortunio dello scorso gennaio. Sebbene non ci siano ancora comunicazioni ufficiali di Brindisi, Harrison ha poco fa twittato un messaggio che lascia poco spazio a interpretazioni.

“Contentissimo di tornare ad indossare la mia maglia!” ha scritto l’americano, che manca dal campo dallo scorso 17 gennaio contro la Reyer Venezia. Nelle prime 14 partite in Serie A, la point guard di Brindisi ha segnato 19.0 punti di media con 4.6 rimbalzi e 4.0 assist. Harrison sarebbe stato tra i principali candidati alla vittoria del premio di MVP del campionato, se non avesse saltato 3 mesi.

Excited to put on my jersey again!!!!!!!!

— Dangelo Harrison (@DeeHarrison21) April 14, 2021