Brindisi spreca nel finale e viene sconfitta dall’Hapoel Holon

HAPPY CASA BRINDISI-HAPOEL HOLON= 85-87

(25-26; 25-20; 17-20; 18-21)

L’Happy Casa Brindisi perde la prima partita della seconda fase di Champions League contro l’Hapoel Holon. Brutta partenza dei pugliesi che arrivano anche ad uno svantaggio di 10 punti nel primo quarto, per poi riprendere in mano la partita, con la vittoria sfumata solo nel finale. Per gli israeliani ottima prestazione di squadra con ben cinque uomini in doppia cifra, mentre per l’Happy Casa un ottimo Willis continua a dare segnali di crescita dopo le ultime deludenti prestazioni.

L’Holon parte subito forte con un parziale di 6 a 0 nel primo minuto di gara, trascinata da C.J. Harris. Brindisi risponde con Gaspardo, ma non riesce a trovare ritmo soprattutto in fase difensiva, faticando soprattutto a rimbalzo e a contrastare l’1vs1 degli israeliani. Al 5′, dopo un gran canestro di Pnini, l’Hapoel ha già raggiunto la doppia cifra di vantaggio sull’8 a 18. L’Happy Casa ritrova fiducia con un incredibile parziale di 13 a 0 che vede protagonisti Perkins ed il ritrovato Willis, ma la tripla di Mcgee chiude il primo quarto con l’Holon in vantaggio 25-26.

Nel secondo quarto l‘Hapoel continua a martellare con Mcgee dalla lunga distanza, mentre Brindisi prova a rispondere con l’ottimo impatto di Krubally e Bostic. Dopo una lunga rincorsa, il contropiede concluso da Udom al 4′ porta le squadre in parità sul 40 a 40. Nella seconda metà di quarto è totale equilibrio tra le due squadre, che viene interrotto dalle due triple consecutive di Visconti che mandano le squadre negli spogliatoi con il punteggio sul 50-46.

Al rientro dagli spogliatoi ritmi nettamente più bassi rispetto al primo tempo. I brindisini iniziano a colpire in contropiede con Willis e Gaspardo, arrivando addirittura sul +7 al 6′. L’Hapoel prova a reagire con il solito Harris e Johnson nel finale di quarto, tornando sul -2, ma il gioco da tre punti di Bostic riporta Brindisi sul +4. Proprio un ingenuo antisportivo fischiato al numero #00 brindisino provoca il riavvicinamento dell’Holo sul 67-66 di fine quarto.

Nell’ultimo quarto l’Hapoel reagisce con McGee ritornando sul +4 al 7‘, ma un parziale di 6 a 0 brindisino, con protagonista un ottimo Visconti, riporta l’Happy Casa sul 74-73 di metà quarto. Nella seconda metà di quarto la partita continua sull’onda dell’equilibrio, con i pugliesi che provano a dare la scossa finale alla partita con un parziale di 4 a 0, tornando nuovamente sul +4.Gli israeliani si riavvicinano con i tiri liberi di Johnson e Misgav, portandosi sull’83 pari ad un minuto dalla fine. In un finale incandescente, dopo il +2 di Bell, la tripla di Pnini porta l’Hapoel sul +1 a 10 secondi dalla fine. Brindisi ha l’ultimo tiro che arriva con la penetrazione di Thompson con la palla che viene sputata dal ferro e raccolta dai giocatori dell’Halon. La partita si chiude sull’85-87 per l’Hapoel Holon.

HAPPY CASA BRINDISI

Bell 9, Perkins 10, Thompson 5, Visconti 11, Willis 12, Bostic 8, Gaspardo 15, Krubally 6, Udom 6, Zanelli 3, Motta n.e., Cattapan n.e.

HAPOEL HOLON

Bourdillon 5, Harris 17, Johnson 17, Misgav 12, Pnini 11, Brandwein n.e., De Zeeuw 9, Fogleman n.e., McGee 13, Ohayon n.e., Workman 3, Zach n.e.