Brindisi vince ancora contro Tofas e si porta ad una vittoria dalle Final Eight

TOFAS BURSA-HAPPY CASA BRINDISI=72-91

(21-27; 15-24; 17-21; 19-19)

L’Happy Casa Brindisi batte per la seconda volta in due settimane il Tofas, questa volta in maniera più netta, avvicinando la qualificazione. Partita dominata dai brindisini per tutti i 40′, bravi soprattutto nel secondo tempo a costruire il vantaggio decisivo, trascinati soprattutto da un ottimo Bell da 16 punti e 4/6 da 3, mentre il Tofas solito grande apporto da parte di Phillip, miglior marcatore di giornata con 22 punti.

Il Tofas parte meglio grazie ai 6 punti consecutivi di Phillip. L’Happy Casa risponde affidandosi all’ottima partenza di Thompson e Perkins, e al 5′, dopo la tripla di Bostic è avanti 10-11. Nella seconda metà di quarto è ancora Thompson a rendersi protagonista con quattro punti consecutivi, mentre per i turchi è ancora Phillip il vero protagonista, con 11 punti nel quarto. Brindisi riesce ad allungare nel finale con le due triple consecutive di Bell e Zanelli chiudendo il primo quarto sul 21-27.

Nel secondo quarto il Tofas prova a riavvicinarsi con Zubcic e Yasar, ma è ancora uno scatenato James Bell a colpire per altre due volte dalla lunga distanza e una dalla media, realizzando 8 punti consecutivi e allungando fino al +9 di metà quarto. Il solito Phillip prova a scuoterei i suoi, ma i 9 punti combinati dalla coppia Visconti-Willis portano Brindisi ad allungare sul 36-51.

Al rientro dagli spogliatoi i turchi si riavvicinano con Akoon-Purcell e White, riuscendo ad arrivare fino al -8 al 3′, dopo un parziale di 7 a 0. L’Happy Casa reagisce immediatamente con Perkins e Thompson, e dopo le due schiacciate di Krubally e Willis, torna sul +15 al 6′. Nel finale di quarto è ancora uno straordinario Bell a colpire dalla distanza, chiudendo il terzo quarto sul 53-72.

L’ultimo quarto inizia con un parziale di 6 a 0 Tofas, con protagonisti Christon e Zubcic. Brindisi reagisce alle difficoltà con 6 punti consecutivi combinati da Visconti e Krubally e torna in vantaggio di 16 al 6′. Nel finale di gara, Brindisi gestisce il vantaggio, concedendo anche minuti alla panchina e chiudendo la gara sul 72-91.

TOFAS BURSA

Akoon-Purcell 11, Zubcic 5, Simmons 3, Phillip 22, Ugurlu 8, Christon 10, Tuna 0, White 4, Yasar 7, Konuk 2, Demir 0, Durmaz 0

HAPPY CASA BRINDISI

Bostic 5, Perkins 13, Thompson 11, Gaspardo 8, Bell 16, Zanelli 3, Visconti 8, Udom 4, Willis 12, Krubally 10, Cattapan 1, Guido 0.

Foto: FIBA