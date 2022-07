Brittney Griner scrive una lettera toccante a Joe Biden: “Non si dimentichi di noi, la prego”

La giocatrice Brittney Griner continua a essere detenuta in Russia ormai da diversi mesi. Nello scorso Febbraio la star delle Phoenix Mercury è stata arrestata con l’accusa di spaccio internazionale di droga e da quel momento è in carcere.

Direttamente dalla sua cella la Griner, in occasione della festa nazionale del 4 Luglio, ha scritto una lettera indirizzata al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ecco un estratto.

Sono qui, seduta in questa prigione russa, da sola con i miei pensieri, senza l’affetto di mia moglie, della mia famiglia, dei miei amici, senza la maglia degli Stati Uniti e sono terrorizzata dal pensiero di poterci rimanere per sempre. Mi mancano i miei cari e le mie compagne di squadra, mi uccide pensare a quanto stiano soffrendo per me in questo momento. Faccia tutto ciò che può per riportarci a casa, gliene sarò grata. Ho votato per la prima volta nel 2020 e ho scelto lei perché ho fiducia nel suo operato. Capisco perfettamente quanti impegni comporti il suo ruolo ma la prego di non dimenticare me e gli altri detenuti americani.