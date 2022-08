Bronny e Bryce James giocheranno una partita in Italia

Sierra Canyon, liceo in cui giocano i figli di LeBron James, Bronny e Bryce, farà un tour estivo in Europa, disputando tre amichevoli. Per Bronny, classe 2004, il prossimo sarà l’ultimo anno all’high school ma il futuro non è scontato: l’anno antecedente il suo ingresso in NBA potrebbe addirittura spenderlo nel campionato australiano.

I due ragazzi, per il cognome che portano, sono comunque molto chiacchierati nel mondo sportivo americano. Bronny potrebbe essere scelto al secondo turno del Draft 2024, anche perché potrebbe essere la chiave per ottenere anche un LeBron 40enne. Bryce è più giovane, è un classe 2007 e il prossimo sarà il suo secondo anno al liceo. C’è chi dice che sia il figlio più talentuoso di LeBron, anche se bisognerà aspettare qualche anno per capire meglio le sue potenizalità.

Insieme a loro, con Sierra Canyon, ci saranno anche Justin Pippen, figlio di Scottie, e Ashton Hardaway, figlio di Penny. Delle tre amichevoli europei una si disputerà a Roma, il 18 agosto: i James giocheranno contro l’Italbasket U18.