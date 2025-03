Bronny James brilla nella notte NBA: career-high contro Milwaukee

Nella pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers per 89-118 contro i Milwaukee Bucks, c’è comunque una nota positiva: Bronny James. Il figlio di LeBron James ha realizzato il suo career-high in NBA mettendo a referto 17 punti, tirando con un ottimo 7/10 dal campo, e contribuendo con 5 assist e 3 rimbalzi in 30 minuti di gioco.

BRONNY CAME TO HOOP TONIGHT 🔥🙌 17 PTS (CAREER-HIGH)

7-10 FG

5 AST

3 REB

Bronny James: prestazione incoraggiante nonostante la sconfitta

In una serata difficile per i Lakers, Bronny ha mostrato grande sicurezza e personalità, sfruttando al meglio i minuti concessi. Il giovane talento ha dimostrato progressi nella gestione del gioco e nella fase realizzativa, confermando di poter essere una pedina importante nelle rotazioni di coach JJ Redick.

Segnali di crescita per il figlio di LeBron

Dopo un inizio di stagione con poche opportunità, Bronny James sta gradualmente trovando il suo spazio in NBA. La sua capacità di creare gioco e colpire con efficienza dal campo potrebbe garantirgli più minuti nelle prossime partite, soprattutto in una fase della stagione in cui i Lakers devono gestire al meglio il roster.

E ora? Il futuro di Bronny nei Lakers

Se Bronny continuerà su questa strada, potrebbe guadagnarsi un ruolo sempre più importante nei Lakers. Con LeBron James che osserva da vicino l’evoluzione del figlio, i tifosi sperano che questa prestazione possa essere il trampolino di lancio per il giovane talento.

I Lakers torneranno in campo con l’obiettivo di riscattarsi, ma una cosa è certa: la crescita di Bronny James è un aspetto su cui puntare per il futuro della squadra.

