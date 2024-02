Bronny James crolla nel Mock Draft 2025 di ESPN, Cooper Flagg verso la prima scelta

Poco fa ESPN ha pubblicato il proprio aggiornamento verso il Draft NBA 2025, con Cooper Flagg sempre saldo al primo posto e destinato probabilmente alla First Overall Pick. Il giocatore, che sarà a Duke nella prossima stagione per poi fare il salto tra i grandi, precede Airious Bailey e Khaman Maluach. Il nome che indubbiamente è maggiormente noto a chi non mastica basket liceale americano è però quello di Bronny James.

Il figlio di LeBron, tanto atteso in NBA da quando suo padre ha dichiarato di avere come obiettivo giocare un anno nella sua stessa squadra, era considerato fino a un anno fa una possibile scelta in Lottery nel Draft 2024. Invece, a causa principalmente dell’arresto cardiaco subito la scorsa estate, l’impatto di James Jr in NCAA è stato minimo.

Il classe 2001 sta giocando la sua stagione da freshman a USC, facendo però registrare 5.5 punti di media (solo 3 volte in doppia cifra in 19 incontri). Comprensibile, vista la giovane età e il fatto di dover convivere con problemi cardiaci, che ne hanno rallentato il ritorno in campo in autunno. Sembra però ormai sfumata la possibilità di vederlo in NBA già l’anno prossimo. Secondo ESPN, se Bronny si dichiarerà eleggibile nel 2025, dopo due anni di college, ad oggi si collocherebbe alla 39° chiamata assoluta, a inizio secondo giro. Al momento la scelta appartiene ai Portland Trail Blazers.

Dagli esperti, Bronny James è stato descritto negli scorsi mesi come un ottimo 3&D in ottica NBA. In questa prima stagione al college, sta però tirando con solo il 27.5% da dietro l’arco.

