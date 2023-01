Bronny James è stato selezionato come McDonald’s All-American

In questi giorni si sta parlando molto di Bronny James e del suo futuro, tra offerte di prestigiosi college e l’ipotesi Australia. LeBron ne ha discusso qualche giorno fa, con dichiarazioni che hanno fatto un po’ discutere. Ora Bronny ha ricevuto una grande onorificenza nel mondo del basket liceale americano: è stato nominato McDonald’s All-American. Anche se negli ultimi anni ha perso un po’ di appeal, il McDonald’s All-American è una storica partita che si disputa ogni anno tra i migliori liceali.

Bronny James è stato selezionato per l’Ovest, unico giocatore della sua Sierra Canyon a venire convocato. Al momento in molti danno il classe 2004 come possibile scelta alla fine del primo turno del Draft 2024, anche se ovviamente molto faranno i prossimi mesi e dove giocherà nella prossima stagione.

Tra gli altri liceali convocati al McDonald’s All-American di quest’anno ci sono Ron Holland, Justin Edwards, Cody Williams, Matas Buzelis e Isaiah Collier, tutti candidati alle primissime scelte nel 2024. La partita si disputerà il 28 marzo a Houston.