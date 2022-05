Bronny James fa impazzire i social: auto sportiva e nuova fidanzata

La famiglia James, per merito soprattutto di LeBron, in America è estremamente popolare. I riflettori, di conseguenza, sono puntati a grande intensità anche sul figlio maggiore LeBron James Jr, detto Bronny, che ha possibilità di giocare in NBA in futuro. Attualmente a Sierra Canyon, liceo della California per il quale gioca da tre anni, nella notte italiana il classe 2004 ha partecipato al ballo di fine anno scolastico, la cosiddetta “Prom Night”, ed ha fatto grande scalpore.

Bronny si è presentato al ballo con una Mercedes sportiva, subito molto fotografata. Ma soprattutto, insieme a lui, c’era la nuova fidanzata, per la prima volta presente in pubblico. Si tratta di Peyton Gelfuso, una TikToker anch’essa studentessa della Sierra Canyon, di qualche mese più giovane del giocatore.

Sui social si sono scatenati i commenti, tra chi ha mostrato apprezzamento per la nuova coppia e chi, purtroppo, l’ha criticata. Numerosi membri della comunità afroamericana hanno infatti sottolineato negativamente come la ragazza sia bianca, cosa che secondo loro cozzerebbe con il ruolo di LeBron James come leader del proprio gruppo etnico. Inutile dire quanto commenti di questo tipo siano ignoranti e privi di senso.

Savannah, madre di Bronny James e moglie di LeBron, ha pubblicato un post su Instagram dimostrando tutto il proprio orgoglio per come sta crescendo suo figlio. Sia lei che LeBron hanno scherzato su come Zhuri, la figlia più giovane, in una delle foto con Bronny e Peyton Gelfuso sullo sfondo, sia particolarmente serie. “Anche Zhuri sta metabolizzando la notizia!” ha scritto Savannah.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @mrs_savannahrj