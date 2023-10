Bronny James giocherà in questa stagione? Risponde LeBron, che gli dedicherà il suo Year 21

In estate la famiglia di LeBron James è stata colpita dalla triste notizia dell’arresto cardiaco avuto dal Bronny durante un allenamento. Il classe 2004, che si stava preparando alla sua prima stagione al college a USC, è stato ricoverato e dopo qualche giorno dimesso dall’ospedale. Bronny ora è in buone condizioni, ma ovviamente la notizia ha gettato delle ombre sul proseguo della sua carriera che sembrava destinata alla NBA.

Durante il Media Day dei Lakers di ieri, a LeBron è stato chiesto di suo figlio e il Re ha dato aggiornamenti sul suo processo di guarigione.

“Bronny sta molto bene. Ha iniziato la sua riabilitazione per tornare in campo in questa stagione con i compagni a USC. Grazie all’operazione a cui si è sottoposto, ora sta bene. Sicuramente questa estate è stata un vortice di emozioni per la nostra famiglia. Ma la cosa migliore è che abbiamo la nostra famiglia. Siamo rimasti stretti uno all’altro. Abbiamo dato a Bronny la forza per affrontare questo percorso. Siamo felici di vedere a che punto è oggi e vogliamo vedere cosa il futuro ha ancora in serbo per lui” ha dichiarato la superstar dei Lakers.

James, che ha come ultimo obiettivo prima di ritirarsi quello di giocare almeno una stagione con suo figlio in NBA, ha anche aggiunto di voler dedicare la sua 21° annata nella Lega proprio a Bronny.