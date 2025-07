Il giovane prospetto dei Los Angeles Lakers, Bronny James, continua il suo percorso di crescita e acquisizione di esperienza sul campo. Dopo una NBA Summer League che lo ha visto protagonista, il figlio d’arte è pronto a cimentarsi in un’altra prestigiosa competizione estiva: la Drew League.

Il commissioner della celebre lega pro-am di Los Angeles ha infatti rivelato che Bronny James potrebbe partecipare alla Drew League quest’estate, affiancato potenzialmente anche da altri talenti emergenti come Dalton Knecht e Cam Christie.

Indiscrezioni sulla partecipazione di Bronny alla Drew League

“Ho sentito parlare di Bronny James, ma non c’è ancora nulla di chiaro in merito. Ho sentito che Bronny potrebbe giocare. Ma nulla di concreto. All’inizio dell’estate si parlava anche della partecipazione di Dalton Knecht e Cam Christie,” ha dichiarato il commissioner al giornalista NBA Mark Medina di RG.

Queste anticipazioni suggeriscono che Bronny è determinato a sfruttare ogni occasione per affinare le sue abilità e mettersi alla prova contro giocatori di alto livello, un passo fondamentale nel suo sviluppo come professionista.

Le performance di Bronny alla NBA Summer League

Bronny James ha lasciato un’ottima impressione nella sua seconda apparizione alla NBA Summer League. Le sue statistiche parlano chiaro: una media di 14.3 punti e 3.8 assist in quattro partite, con un’ottima percentuale al tiro del 47.8% dal campo.

Queste prestazioni evidenziano i progressi compiuti dal giovane playmaker, che sta dimostrando di poter incidere in diversi aspetti del gioco. La Summer League è stata un banco di prova importante per Bronny, offrendogli minuti preziosi e l’opportunità di mostrare il suo talento in un contesto competitivo.

La possibile partecipazione alla Drew League rappresenta un’ulteriore opportunità per Bronny James di continuare il suo percorso di apprendimento e consolidare le sue capacità in vista della prossima stagione NBA. Sarà interessante seguire le sue performance e vedere come questa esperienza contribuirà alla sua evoluzione come giocatore.