Bronny James ha stupito anche al McDonald’s All-American

Ieri notte si è disputato il McDonald’s All-American, annuale evento a cui partecipano i migliori giocatori liceali degli Stati Uniti. La partita di quest’anno era particolarmente attesa perché scendeva in campo anche Bronny James, primogenito di LeBron e possibile scelta in Lottery nel Draft 2024, anche se ancora deve scegliere il college dove giocherà la prossima stagione. James Jr si è messo sicuramente in mostra, chiudendo la partita con 15 punti e 5/8 da tre punti nella vittoria della sua squadra.

Il tiro da tre punti è infatti un’arma importante del gioco di Bronny, a differenza del padre soprattutto quando era ragazzo. Secondo gli esperti di ESPN, il classe 2004 sarebbe un perfetto 3&D per il gioco NBA e per questo motivo lo hanno collocato molto in alto nelle previsioni in vista del Draft dell’anno prossimo. Sicuramente Bronny ha colto una delle poche occasioni in cui in questi mesi il suo talento è stato sotto gli occhi di tutti, visto che il McDonald’s All-American è una partita attesissima. In tribuna c’era anche LeBron James, che non ha mancato di esultare ai canestri del figlio: anche lui aveva partecipato alla partita quando era all’ultimo anno di liceo, nel 2003.

15 points (5/8 3P) for projected top-10 pick Bronny James showing why he's so highly regarded by some with an outstanding McDonald's All-American game showing. Also played strong defense and showed off his advanced feel for the game. pic.twitter.com/clsCGAyngd — Jonathan Givony (@DraftExpress) March 29, 2023

La sera precedente, Bronny aveva partecipato anche allo Slam Dunk Contest della competizione, saltando in testa al fratellino Bryce.