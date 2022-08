Bronny James salterà il college per giocare subito coi professionisti?

Quello che inizierà tra pochi mesi sarà l’ultimo anno di LeBron James Jr, detto Bronny, alla Sierra Canyon High School. Il figlio di LeBron ha ricevuto già molte offerte negli ultimi mesi da college di primo livello, forse più per il nome che per il suo valore come giocatore. Nelle ultime settimane infatti il “valore” di James Jr in sede di Draft è sceso molto, toccando i minimi storici. Probabile che qualcuno una chance gliela darà comunque, se non altro per avere la possibilità di firmare insieme a lui anche il padre.

Nel frattempo però Bronny si guarda intorno e, secondo The Athletic, LeBron starebbe pensando di indirizzarlo verso l’Australia piuttosto che verso l’NCAA. In NBL Bronny potrebbe giocare subito contro dei professionisti molto più grandi di lui, preparandosi in modo diverso all’ingresso in NBA. Un percorso del genere lo ha fatto pochi anni fa LaMelo Ball, poi seconda chiamata assoluta al Draft, o scendendo un po’ RJ Hampton.

Un’altra strada per Bronny sarebbe poi quella della G-League, che ormai da un paio di anni accoglie i prospetti che vogliono giocare subito tra i pro invece che fare un anno di college. Profili che hanno scelto la Lega di sviluppo in questi anni sono ad esempio Jalen Green e Jonathan Kuminga.